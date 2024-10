Partono i Kel 12 Lab: eventi mensili per la formazione degli agenti di viaggio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operatore turistico Kel 12 ha lanciato un nuovo programma online di formazione per gli agenti di viaggio, il Kel 12 Lab, con il primo incontro oggi. Questa iniziativa si propone di arricchire il bagaglio professionale degli agenti, approfondendo destinazioni turistiche specifiche, con un focus iniziale sull’Oman, e coinvolgendo esperti del settore e manager di prodotto. Gli eventi si svolgeranno una volta al mese e dureranno un’ora, rappresentando un’opportunità preziosa per il settore. Obiettivo dell’iniziativa La formazione continua è considerata essenziale per aiutare gli agenti di viaggio a offrire ai propri clienti prodotti che soddisfino le loro aspettative. Gaeta.it - Partono i Kel 12 Lab: eventi mensili per la formazione degli agenti di viaggio Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operatore turistico Kel 12 ha lanciato un nuovo programma online diper glidi, il Kel 12 Lab, con il primo incontro oggi. Questa iniziativa si propone di arricchire il bagaglio professionale, approfondendo destinazioni turistiche specifiche, con un focus iniziale sull’Oman, e coinvolgendo esperti del settore e manager di prodotto. Glisi svolgeranno una volta al mese e dureranno un’ora, rappresentando un’opportunità preziosa per il settore. Obiettivo dell’iniziativa Lacontinua è considerata essenziale per aiutare glidia offrire ai propri clienti prodotti che soddisfino le loro aspettative.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:12: eventi mensili per la formazione degli agenti di viaggio; Latina: interruzione idrica a causa di un guasto in via Litoranea; L’Aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi; Ritorna il dibattito sul turismo a Pesaro con gli Stati Generali, in vista della Capitale della Cultura 2024; "Una costola rotta", dramma a Ballando con le Stelle; Monte Urano celebra la cultura locale: il recupero dell’opera “Mare in tempesta”; Approfondisci 🔍

Partono oggi i Kel 12 Lab: eventi online per la formazione degli agenti di viaggio

(travelquotidiano.com)

Parte oggi con un focus sull'Oman il nuovo format online Kel 12 Lab dedicato alla formazione continua degli agenti di viaggio ...

Integrazione verticale, il piano di Kel 12 che chiude l’esercizio a +25% di fatturato

(guidaviaggi.it)

A questi incontri si aggiungono i Kel 12 Lab, 10 appuntamenti per formazioni online e nuovi webinar. In ambito digital, è in arrivo l’App Kel 12 Plus, strumento per avere sempre con sé tutti i ...

Kel 12 fatturato 2024 in crescita del 25% con nuove acquisizioni: la convention a Pompei

(qualitytravel.it)

Ancora un passo avanti per Kel 12.Il tour operator milanese apre i lavori della convention che si tiene quest’anno a Pompei, partendo dai risultati positivi conseguiti. Kel 12 chiude l’anno ...

Kel 12 ed Earth Viaggi insieme per spingere il deserto omanita

(guidaviaggi.it)

Kel 12 ed Earth Viaggi spalla a spalla nel deserto dell’Oman. I due tour operator lanciano una storica partnership commerciale, volta a favorire le partenze dei programmi più rappresentativi ...