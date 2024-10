Palazzo Reale di Napoli, il 2 novembre torna “Un Sabato da Re” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riprendono le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli con l’iniziativa “Un Sabato da Re”. Da Sabato 2 novembre riprendono le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli con l’iniziativa “Un Sabato da Re”. Dalle 20.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, sarà possibile visitare l’Appartamento di Etichetta del Palazzo Reale al costo 2anews.it - Palazzo Reale di Napoli, il 2 novembre torna “Un Sabato da Re” Leggi tutto 📰 2anews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riprendono le aperture straordinarie serali aldicon l’iniziativa “Unda Re”. Dariprendono le aperture straordinarie serali aldicon l’iniziativa “Unda Re”. Dalle 20.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, sarà possibile visitare l’Appartamento di Etichetta delal costo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, sabato 2 novembre apertura straordinaria serale. Ingresso gratis il 3 e 4 novembre; “Un Sabato da Re”: Aperture serali a tariffa ridotta al e al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes; Un Sabato da Re aldi: Aperture straordinarie e Notturne a 5€; Cosa fare ala settimana di Halloween dal 28 ottobre al 2 novembre 2024; Ildiapre ai visitatori nuovi spazi: il Museo della Fabbrica e il Belvedere; G7 Difesa a: preoccupazione per le minacce a Unifil. Scontri tra manifestanti e polizia; Approfondisci 🔍

Palazzo Reale, sabato 2 novembre apertura straordinaria serale. Ingresso gratis il 3 e 4 novembre

(napolitoday.it)

Da sabato 2 novembre riprendono le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli con l’iniziativa “Un Sabato da Re”. Dalle 20.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, sarà ...

Napoli, al Palazzo Reale torna l'iniziativa “Un sabato da Re”

(ilmattino.it)

Da sabato 2 novembre riprendono le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli con l’iniziativa “Un Sabato da Re”. Dalle 20 alle 24, con ...

La Soprintendenza per la promozione del patrimonio culturale di Napoli

(napolivillage.com)

NAPOLI - Sabato 2 novembre a Palazzo Reale inizia il ciclo di incontri promossi dalla Soprintendenza di Napoli per la diffusione di volumi che ...

A Palazzo Reale di Napoli al via i lavori del G7 Difesa

(2anews.it)

I lavori del G7 Difesa a Napoli affronteranno la situazione in Ucraina, in Medioriente, in Africa e nell'Indopacifico.