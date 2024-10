Nuoro auto finisce nella scarpata e si ribalta | morti 4 ragazzi

Leggi tutto 📰 .com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terribile incidente alle porte di Fonni, in provincia di. Quattro giovanissimi sonodentro la lorofinita in una. A bordo della Fiat Punto Rossa viaggiavano Lorenzo Figus, Marco Innocenti, Michele Coinu e Michele Soddu e avevano tra i 17 e i vent'anni. L'è finita in unae L'articoloe siproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.