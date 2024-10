Bergamonews.it - Non si ferma all’alt degli agenti in via Spino: arrestato 23enne alla guida di un’auto rubata

Leggi tutto 📰 Bergamonews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo.non si èto, dando il via ad un inseguimento nel quartiere Canovine. Nella serata di martedì 29 ottobre glidel Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Bergamo hannoun ragazzo durante un pattugliamento nella zona di vianell’ambito delle attività di prevenzione ai reati predatori. Il giovane, I.N., classe 2001, è stato notato mentreva una Fiat Panda con andatura incerta, un comportamento che ha insospettito gli. Quando gli è stato intimato dirsi, ilha tentato di allontanarsi dando avvio a un inseguimento. La Panda è stato intercettata eta in via delle Canovine. In un tentativo di speronare l’auto della Locale, il soggetto ha abbandonato l’auto per tentare la fuga a piedi, ma è stato bloccato daglidopo un breve inseguimento.