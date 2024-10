Nel carcere di Padova c'è un laboratorio di pasticceria che promuove un progetto sociale ad alto tasso di bontà (Di giovedì 31 ottobre 2024) «È una pasticceria artigianale come tutte le altre, dove per molte ore al giorno tante mani sono al lavoro con ritmi sostenuti e dove si presta una particolare attenzione alle persone». Così Matteo Concolato descrive la pasticceria Giotto - e l'attività che in essa si svolge - della quale è responsabile, all’interno della casa di reclusione di Padova. pasticceria Giotto. Il laboratorio I titolari della pasticceria hanno iniziato a erogare servizi al carcere veneto nel 2005, prima occupandosi della gestione delle cucine, poi creando un vero e proprio laboratorio di pasticceria all’interno degli spazi dell’Istituto Due Palazzi, un fiore all’occhiello nell’ambito delle case di reclusione italiane, poiché ben 150 detenuti, grazie agli accordi presi con le cooperative, possono contare su un impiego lavorativo stabile. Gamberorosso.it - Nel carcere di Padova c'è un laboratorio di pasticceria che promuove un progetto sociale ad alto tasso di bontà Leggi tutto 📰 Gamberorosso.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) «È unaartigianale come tutte le altre, dove per molte ore al giorno tante mani sono al lavoro con ritmi sostenuti e dove si presta una particolare attenzione alle persone». Così Matteo Concolato descrive laGiotto - e l'attività che in essa si svolge - della quale è responsabile, all’interno della casa di reclusione diGiotto. IlI titolari dellahanno iniziato a erogare servizi alveneto nel 2005, prima occupandosi della gestione delle cucine, poi creando un vero e propriodiall’interno degli spazi dell’Istituto Due Palazzi, un fiore all’occhiello nell’ambito delle case di reclusione italiane, poiché ben 150 detenuti, grazie agli accordi presi con le cooperative, possono contare su un impiego lavorativo stabile.

