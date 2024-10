Napoli: targhe estere, la stretta dei Carabinieri. Centinaia di sanzioni per veicoli e polizze assicurative non conformi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Napoli: La dimensione di un fenomeno nel bilancio di appena 15 giorni di controlli Sono sempre di più le targhe straniere che vediamo circolare lungo le nostre strade. Alcune appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia per turismo.La maggior parte, invece, è legata a veicoli e automobilisti italiani che tentano di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare su tasse ed eventuali sanzioni. In termini pratici parliamo di un’idea di impunità, consolidata nella mente di chi vede la targa estera come uno scudo dalle multe o come agevole esenzione dal pagamento dei tributi automobilistici. E’ quello che emerge da una campagna di controlli dei Carabinieri di Napoli, svolti su impulso del Comando Interregionale “Ogaden”. Puntomagazine.it - Napoli: targhe estere, la stretta dei Carabinieri. Centinaia di sanzioni per veicoli e polizze assicurative non conformi Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024): La dimensione di un fenomeno nel bilancio di appena 15 giorni di controlli Sono sempre di più lestraniere che vediamo circolare lungo le nostre strade. Alcune appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia per turismo.La maggior parte, invece, è legata ae automobilisti italiani che tentano di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare su tasse ed eventuali. In termini pratici parliamo di un’idea di impunità, consolidata nella mente di chi vede la targa estera come uno scudo dalle multe o come agevole esenzione dal pagamento dei tributi automobilistici. E’ quello che emerge da una campagna di controlli deidi, svolti su impulso del Comando Interregionale “Ogaden”.

Targhe estere, un quarto del totale a Napoli è irregolare

Targhe straniere a Napoli, controlli e sanzioni dei carabinieri: un quarto di quelle estere risultato irregolare

Targhe polacche, stretta dei Carabinieri a Napoli: scattano le denunce, blitz nella Sanità e a Mercato!

Targhe straniere a Napoli, controlli e sanzioni dei carabinieri

