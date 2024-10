Morte Liam Payne: i fan si riuniscono a Udine per un ultimo saluto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 15, in piazza Primo Maggio, si terrà un incontro in ricordo di Liam Payne, cantante ed ex membro dei One Direction, scomparso lo scorso 16 ottobre. L'evento è stato organizzato per permettere alle e ai fan Udinesi di riunirsi e rendere omaggio all'artista Udinetoday.it - Morte Liam Payne: i fan si riuniscono a Udine per un ultimo saluto Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 15, in piazza Primo Maggio, si terrà un incontro in ricordo di, cantante ed ex membro dei One Direction, scomparso lo scorso 16 ottobre. L'evento è stato organizzato per permettere alle e ai fansi di riunirsi e rendere omaggio all'artista

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di, raduno deiin sua memoria a Roma;, nuovi dettagli sulladel cantante degli One Direction nei filmati dell'albergo; È stata lanciata una petizione per una legge sulla salute mentale degli artisti dopo ladidi: il ricordo di centinaia divestiti di rosso a piazza Santi Apostoli, fra lacrime e canti;, posticipata l'uscita del nuovo singolo postumo, il produttore Sam Pounds: "Non è il momento"; In uscita un singolo didopo la sua

Morte Liam Payne: i fan si riuniscono a Udine per un ultimo saluto

(udinetoday.it)

Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 15, in piazza Primo Maggio, si terrà un incontro in ricordo di Liam Payne, cantante ed ex membro dei One Direction, scomparso lo scorso 16 ottobre. L'evento è ...

Morte di Liam Payne, raduno dei fan in sua memoria a Roma

(ansa.it)

La morte dell'ex cantante degli One Direction, Liam Payne, avvenuta lo scorso 16 ottobre a seguito della caduta dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires, è un'emozione ancora forte nei cuori dei f ...

Liam Payne, il video prima della morte lascia i fan senza parole: "Ma stava bene..."

(adnkronos.com)

La morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo della musica e non solo. Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d'amore condivisi da artisti di fama internazionale che nelle ultime ore hanno salutato ...

Morte di Liam Payne: il ricordo di centinaia di fan vestiti di rosso a piazza Santi Apostoli, fra lacrime e canti

(roma.corriere.it)

Circa 500«Directioner» hanno esposto cartelli e allestito altarini per ricordare il cantante, precipitato il 16 ottobre scorso dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires ...