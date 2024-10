Mister Movie | White Bird, annunciata la Data di Uscita Digitale del Commovente Spin-off di Wonder (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. White Bird, il toccante dramma della Seconda Guerra Mondiale con Helen Mirren, sarà disponibile in Digitale dal 1 novembre. Scopri tutti i dettagli su trama, cast e le connessioni con Wonder. Un Racconto di Empatia e Coraggio White Bird porta avanti l’eredità del film del 2017 Wonder, esplorando le vicende di Julian Albans, il ragazzo espulso dalla sua scuola dopo aver bullizzato il giovane Auggie Pullman. Nella trama, Julian affronta le difficoltà del nuovo ambiente e trova conforto in una storia familiare intensa e rivelatrice: sua nonna (interpretata da Helen Mirren) condivide per la prima volta il suo passato, raccontando di come, durante l’occupazione nazista in Francia, fu protetta da un ragazzo che rischiò tutto per salvarla. Mistermovie.it - Mister Movie | White Bird, annunciata la Data di Uscita Digitale del Commovente Spin-off di Wonder Leggi tutto 📰 Mistermovie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., il toccante dramma della Seconda Guerra Mondiale con Helen Mirren, sarà disponibile indal 1 novembre. Scopri tutti i dettagli su trama, cast e le connessioni con. Un Racconto di Empatia e Coraggioporta avanti l’eredità del film del 2017, esplorando le vicende di Julian Albans, il ragazzo espulso dalla sua scuola dopo aver bullizzato il giovane Auggie Pullman. Nella trama, Julian affronta le difficoltà del nuovo ambiente e trova conforto in una storia familiare intensa e rivelatrice: sua nonna (interpretata da Helen Mirren) condivide per la prima volta il suo passato, raccontando di come, durante l’occupazione nazista in Francia, fu protetta da un ragazzo che rischiò tutto per salvarla.

