Mirella Gregori, la commissione ascolta il fidanzato: “Contattata dall’Avon come Emanuela Orlandi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Avevamo un appuntamento, ma non si è presentata. All'epoca mi ricordo che parlava di una proposta di lavoro da una casa di cosmetici, forse Avon": ascoltato dalla commissione bicamerale d'inchiesta Massimo Forti, fidanzato con Mirella Gregori quando è scomparsa. Fanpage.it - Mirella Gregori, la commissione ascolta il fidanzato: “Contattata dall’Avon come Emanuela Orlandi” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Avevamo un appuntamento, ma non si è presentata. All'epoca mi ricordo che parlava di una proposta di lavoro da una casa di cosmetici, forse Avon":to dallabicamerale d'inchiesta Massimo Forti,conquando è scomparsa.

Mirella Gregori, l'ex fidanzato: «Disse di aver ricevuto un'offerta dall'Avon». Emanuela Orlandi raccontò la stessa cosa alla sorella

Massimo Forti era il fidanzato di Mirella Gregori all'epoca della scomparsa della ragazza, il 7 maggio del 1983. Oggi l'uomo è stato audito dalla Commissione bicamerale di inchiesta che indaga sulla ...

Paola Chiovelli, l'avvocata della famiglia di Katy Skerl chiamata in commissione d'inchiesta per i casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: perché ...

Ascoltata in commissione bicamerale d’inchiesta Simona Bernardini, una delle amiche di Mirella Gregori. Anche lei, nel corso della sua testimonianza, ha nominato l’amica del cuore Sonia De ...

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, commissione parlamentare estende le indagini? Gli intrecci col caso Katy Skerl, "era complice di Marco Accetti" ...