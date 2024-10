Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile: 37 arresti e 51 denunce (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tredici pistole, 15 coltelli e mille dosi di droga sono state sequestrate dalla polizia nel corso del Maxi blitz contro la criminalità giovanile. Lo ha comunicato il direttore dello Sco della polizia, Vincenzo Nicolì, parlando della Maxi operazione condotta in 30 province e conclusa questa mattina con 37 arresti e 51 denunce. ''In totale sono state controllate 8.600 persone , di cui 2.500 minorenni", ha aggiunto. Sono state inoltre comminate 161 sanzioni amministrative di diversa natura in particolare per uso di droga e somministrazione di bevande alcoliche ai minori''. Tg24.sky.it - Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile: 37 arresti e 51 denunce Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tredici pistole, 15 coltelli e mille dosi di droga sono state sequestrate dallanel corso della. Lo ha comunicato il direttore dello Sco, Vincenzo Nicolì, parlandooperazione condotta in 30 province e conclusa questa mattina con 37e 51. ''In totale sono statellate 8.600 persone , di cui 2.500 minorenni", ha aggiunto. Sono state inoltre comminate 161 sanzioni amministrative di diversa natura in particolare per uso di droga e somministrazione di bevande alcoliche ai minori''.

