Quotidiano.net - Luce, promosso il mercato libero: "Piacciono digitale, green e servizi"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) LIVORNO "Abbiamo 200mila contratti in Toscana: in un anno sono aumentati del 175% anche grazie all’aggiudicazione delle Aste Stg-o a tutele graduali, rendendola la regione con il più alto tasso di crescita in Italia". Parole dell’amministratore delegato di Edison Energia, Massimo Quaglini, che, a margine della conferenza sui risultati del quarto rapporto Edison-Censis svoltasi all’Acquario di Livorno il 25 ottobre, ha risposto ad alcune domande de La Nazione. Perché dopo la presentazione nazionale del IV rapporto Edison Censis a Milano e delle due declinazioni territoriali a Catania e Bari, avete scelto Livorno? "Abbiamo scelto questa città perché abbiamo ormai una presenza consolidata in Toscana: in particolare nelle province di Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Grosseto ci siamo aggiudicati le aste delo a tutele graduali.