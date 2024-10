Lorenzo e Shaila non si trattengono e la regia è costretta a togliere l’audio! (VIDEO) (Di giovedì 31 ottobre 2024) La censura su Shaila e Lorenzo al Grande Fratello L'articolo Lorenzo e Shaila non si trattengono e la regia è costretta a togliere l’audio! (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lorenzo e Shaila non si trattengono e la regia è costretta a togliere l’audio! (VIDEO) Leggi tutto 📰 Novella2000.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La censura sual Grande Fratello L'articolonon sie la! () proviene da Novella 2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Grande Fratello,sfidano Javier ed Helena: il bacio ‘fuori luogo’ che indigna la Casa;Gatta eSpolverato si confrontano sull'atteggiamento di Javier Martinez;si chiudono in lavanderia al GF, prima il bacio poi la mano sulle parti intime: “Qui è un casino”; Michael Castorino rompe il silenzio: "La verità su me e? Figura di mer*a". Poi il legame con Michelle Hunziker;tornano al Grande Fratello, le reazioni di Javier ed Helena; Grande Fratello,Gatta svela dettagli sued Helena: “So cosa è successo sotto le coperte”; Approfondisci 🔍

La censura su Shaila e Lorenzo al Grande Fratello

(novella2000.it)

La regia è stata costretta a togliere l’audio dalla Casa per qualche istante. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non si trattengono Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato un aperitivo per i ...

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non convincono: la loro storia è pura strategia?

(msn.com)

Per molti la coppia nata nella Casa del Grande Fratello formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sarebbe frutto di strategia.

Shaila e Lorenzo si chiudono in lavanderia al GF, prima il bacio poi la mano sulle parti intime: “Qui è un casino”

(msn.com)

Dopo la passione scoppiata al Grande Fratello spagnolo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non si nascondono più e nella casa più spiata d'Italia si lasciano ...

Scoppia la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e un gesto hot della ballerina non passa inosservato

(novella2000.it)

Scoppia la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e un gesto hot della ballerina non passa inosservato ...