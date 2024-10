Gqitalia.it - Longlegs e quel paragone con Twin Peaks che andrebbe fatto più spesso

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quando mi hanno parlato per la prima volta di, mi hanno detto due cose. Che non terrorizza ma ti resta addosso (e per questo alimenta incubi) e che lavora in un modo incredibile sulle sensazioni uditive. Sono entrambe due cose vere e la seconda, in particolare, èla che, in una delle prime scene del film, fa pensare subito al Silenzio degli Innocenti. Respiri con la protagonista e la sua ansia, poi con lei e il suo panico unito al senso del dovere, un potente dejavu che ti riporta a quando hai visto per la prima voltathriller a inizio anni '90.