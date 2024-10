Locali alle associazioni, il caso in consiglio (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’uso degli spazi della palazzina studenti-anziani sarà discusso nel consiglio comunale del 5 novembre. L’interrogazione presentata da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi, esponenti di Siamo Civitanova, chiede al sindaco chiarimenti sulle scelte che hanno aperto la struttura comunale a società private, a fronte di contratti di comodati d’uso, e l’argomento si intreccia con il fascicolo di inchiesta aperto dalla procura di Macerata sugli atti che la giunta Ciarapica ha votato nel 2022, per assegnare i Locali dell’immobile comunale di via Mandela. Davanti ai carabinieri sono comparsi gli amministratori che hanno votato le delibere, quelli che hanno dato parere contrario o che sono usciti dall’aula. Gli approfondimenti degli inquirenti iniziano dopo l’ottobre del 2022. Ilrestodelcarlino.it - Locali alle associazioni, il caso in consiglio Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’uso degli spazi della palazzina studenti-anziani sarà discusso nelcomunale del 5 novembre. L’interrogazione presentata da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi, esponenti di Siamo Civitanova, chiede al sindaco chiarimenti sulle scelte che hanno aperto la struttura comunale a società private, a fronte di contratti di comodati d’uso, e l’argomento si intreccia con il fascicolo di inchiesta aperto dalla procura di Macerata sugli atti che la giunta Ciarapica ha votato nel 2022, per assegnare idell’immobile comunale di via Mandela. Davanti ai carabinieri sono comparsi gli amministratori che hanno votato le delibere, quelli che hanno dato parere contrario o che sono usciti dall’aula. Gli approfondimenti degli inquirenti iniziano dopo l’ottobre del 2022.

