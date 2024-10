"La catastrofe in Spagna possibile anche in Italia": l'Anbi lancia l'allerta (Di giovedì 31 ottobre 2024) ‘Quanto sta accadendo in Spagna è un ammonimento per tutti, perché solo la casualità meteorologica ha evitato che la già grave alluvione nel Bolognese non sia stata una catastrofe simile" a dichiararlo è il direttore generale di Anbi (Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del Chietitoday.it - "La catastrofe in Spagna possibile anche in Italia": l'Anbi lancia l'allerta Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ‘Quanto sta accadendo inè un ammonimento per tutti, perché solo la casualità meteorologica ha evitato che la già grave alluvione nel Bolognese non sia stata unasimile" a dichiararlo è il direttore generale di(Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del

“La catastrofe Spagna possibile anche in Italia, salvi per caso”: a dirlo gli esperti Anbi

‘Quanto sta accadendo in Spagna è un ammonimento per tutti, perché solo la casualità meteorologica ha evitato che la già grave alluvione nel Bolognese non sia stata una catastrofe simile ... esondato ...

In Spagna decine di morti intrappolati nelle auto. Allerta alta, Sanchez: "State a casa"

Una catastrofe di dimensioni enormi. Si fanno i primi terribili bilanci in una Spagna sotto choc dopo la disastrosa alluvione ... Allora morirono 300 persone, ma anche questa volta il numero è ...

Alluvione a Valencia, oltre 95 morti: «In 8 ore la pioggia di un anno». Può accadere anche in Italia? L'esperto spiega le zone a rischio

Dana, il fenomeno meteorologico che in queste ore sta colpendo la Spagna con piogge torrenziali, soprattutto a Sud e a Est del Paese, è ...

Alluvione a Valencia in Spagna, tra i morti anche una bimba di 3 mesi con la madre: la disperazione del padre

Spagna, alluvione a Valencia: tra i morti anche una bambina di 3 anni e sua madre, il drammatico racconto del padre ...