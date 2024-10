Intesa Sanpaolo, trimestre oltre le attese: stime al rialzo per il 2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, giovedì 31 ottobre, ha approvato il resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2024. I risultati dei primi nove mesi del 2024 evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a 7,2 miliardi di euro e previsto a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, che contribuiscono all’utile netto del 2025 previsto a circa 9 miliardi. Le predette azioni gestionali includono l’accelerazione del ricambio generazionale nel quadro della trasformazione tecnologica, con un modello di business resiliente nello scenario di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Bergamonews.it - Intesa Sanpaolo, trimestre oltre le attese: stime al rialzo per il 2025 Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Consiglio di Amministrazione di, giovedì 31 ottobre, ha approvato il resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2024. I risultati dei primi nove mesi del 2024 evidenziano la capacità didi generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a 7,2 miliardi di euro e previsto a8,5 miliardi nell’intero anno tenendo conto delle azioni gestionali del quartoper l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, che contribuiscono all’utile netto delprevisto a circa 9 miliardi. Le predette azioni gestionali includono l’accelerazione del ricambio generazionale nel quadro della trasformazione tecnologica, con un modello di business resiliente nello scenario di digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Intesa Sanpaolo consolida la posizione di leader nel panorama bancario europeo, chiudendo i primi nove mesi con risultati finanziari che superano le aspettative degli analisti. Il consigliere delegato ...

Intesa oltre le stime, utile dei nove mesi a 7,17 miliardi

Intesa Sanpaolo batte le stime e chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto a 7,17 miliardi, in crescita del 17,1% rispetto ai 6,12 miliardi dello stesso periodo del 2023. Nel terzo ...

Intesa Sanpaolo, nei nove mesi oltre 7 miliardi di utile netto. Per il 2025 prevede profitti per 9 miliardi

Nel terzo trimestre il risultato netto sale a 2,4 ... 8,5 miliardi di euro, con interessi netti a oltre 15,5 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo prevede poi una forte distribuzione di valore con un ...

Intesa Sanpaolo batte le attese nel trimestre, alza le stime di utile 2024 e 2025 e i dividendi

MILANO - Intesa Sanpaolo batte le stime nel terzo trimestre con un risultato netto salito a 2,4 ... che al 30 settembre 2024 ammonta a circa 1.400 miliardi, in crescita di oltre 135 miliardi sul 2023” ...