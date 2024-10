Inter, la cura Inzaghi per Palacios: più passaggi che minuti giocati, i precedenti Bisseck e Buchanan (Di giovedì 31 ottobre 2024) La prima volta non si scorda mai. Tomas Palacios debutta ufficialmente con la maglia dell`Inter. Nella trasferta vinta 3-0 a Empoli, il difensore Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) La prima volta non si scorda mai. Tomasdebutta ufficialmente con la maglia dell`. Nella trasferta vinta 3-0 a Empoli, il difensore

La prima volta non si scorda mai. Tomas Palacios debutta ufficialmente con la maglia dell`Inter. Nella trasferta vinta 3-0 a Empoli, il difensore argentino entra.

A due mesi dal suo arrivo, Tomas Palacios ha fatto il suo debutto con la maglia dell'Inter. Simone Inzaghi ha concesso all'argentino dieci minuti abbondanti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a ...

Inter, Palacios esulta per il debutto: "Inzaghi mi ha detto di godermi il momento" Primi minuti di campo per il difensore dell'Inter Tomas Palacios. Il centrale argentino, al termine del successo per ...

"Cosa mi ha detto Inzaghi? Il debutto è stata una sorpresa ... l'importante è lavorare e farsi trovare pronti", ha concluso il giocatore nerazzurro a Inter TV. Testata giornalistica registrata - ...