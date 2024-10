Calciomercato.it - “Incontro con Mancini”: l’ex Ct torna in Serie A

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Robertodopo l’addio all’Arabia Saudita, è pronto are ad allenare inA. Ci sarebbe già stato unSono tante le panchine che traballano inA. Il turno infrasettimanale non ha certo migliorato la posizione di Paulo Fonseca. Il Milan non lo considera in discussione, ma è chiaro che se non dovesse arrivare una vittoria contro il Monza tutto si complicherebbe. “con”:CtinA (LaPresse) – Calciomercato.itE’ già particolarmente critica, invece, la posizione di Ivan Juric, dopo il pesantissimo ko a Firenze.Torino si gioca praticamente tutto contro la sua squadra. Il clima a Trigoria è incandescente da giorni e molti calciatori vorrebbero il ritorno di Daniele De Rossi. I Friedkin, però, come spiegato su Calciomercato.it, al momento non sono convinti di tale scelta e hanno deciso di prendersi del tempo.