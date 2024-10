Lettera43.it - Inchiesta banche dati, Gallo e Calamucci non rispondono al gip

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ex superpoliziotto Carminee l’hacker Nunzio Samuele, arrestati nell’ambito dell’sul prelievo illegale di informazioni segrete danazionali, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia con il gip Fabrizio Filice. Entrambi hanno però reso dichiarazioni spontanee.: «Ho servito lo Stato per 40 anni, sono estraneo ai fatti» «Sono stato un servitore dello stato, parlerò ai pm per dimostrare la mia innocenza». È questo il senso delle parole di. Ai cronisti che gli hanno chiesto come si sentisse dopo l’arresto e dopo decenni passati da ispettore di polizia, protagonista di importanti indagini come quelle sul delitto Gucci e sulla criminalità organizzata, ha risposto soltanto: «È la vita, scusate ma non posso parlare».