Sport.quotidiano.net - Il rimpianto del tecnico. "In parità numerica un grande equilibrio»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Solo complimenti da parte di D’Aversa ai suoi ragazzi dopo la sconfitta interna per 3-0 contro l’Inter. "Per 30 minuti c’è statocon le prime due situazioni pericolose che le abbiamo crete noi – esordisce il–, dopo chiaramente le cose sono cambiate quando siamo rimasti in dieci perché concedere l’uomo in più a una squadra tecnica come l’Inter diventa poi dura. Un po’ di dispiacere c’è magari sul primo gol subito dove si poteva fare meglio, ma onestamente non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Di più era difficile fare". "Noi siamo abituati a lavorare uomo su uomo, al massimo con qualche scalata e oggi (ieri per chi legge, ndr) ci siamo trovati a lavorare in maniera diversa, ma i ragazzi lo hanno fatto bene – prosegue D’Aversa –.