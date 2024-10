Calciomercato.it - Il poker spaventa il Milan: così dice addio ai rossoneri

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilpuò perdere uno dei migliori calciatori di questa prima parte di stagione: la Premier League lo chiama Un periodo di difficoltà per il: il ko contro il Napoli ha riaperto il dibattito sulla posizione di Fonseca e riportato a galla problemi che se sembravano potessero essere messi in soffitta. Ililai(LaPresse) – Calciomercato.itNon è, almeno non ancora, è toccherà al tecnico portoghese provare a raddrizzare la barca, anche per evitare un possibile esonero. Fondamentale in questo senso sarà ritrovare l’apporto dei calciatori più determinanti della rosa: Maignan, Theo Hernandez e Leao su tutti. Sono loro tre, in particolare il portoghese, che devono favorire il cambio di passo, mentre al momento a trascinare isono altri calciatori.