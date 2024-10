Gqitalia.it - I cappotti lunghi sono la chiave per aggiungere un po' di drama al tuo look

(Di giovedì 31 ottobre 2024) All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nella grammatica estetica dell'armadio maschile c'è il re del guardaroba, il cappotto, e poi c'è il supremo, il cappotto uomo lungo. Un capospalla sartoriale costruito su un volume insolito perché generoso e abbondante intorno alla silhouette come nessun altro elemento dell'armadio. Sicuramente non un pezzo facilissimo e adatto alla quotidianità, di certo la scelta giusta da fare per innescare un upgrade al proprio concetto di eleganza e coolness. Slim fit oppure oversize, ida uomoda provare almeno una volta.