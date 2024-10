Grave incidente a Palmi, arrestato un 32enne per tentato omicidio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervengono dopo la segnalazione di un incidente stradale ma giunti sul luogo dell’incidente, i poliziotti dei commissariati di Gioia Tauro, Palmi e Polistena, dopo aver ricostruito i fatti, avvalendosi anche della visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona Reggiotoday.it - Grave incidente a Palmi, arrestato un 32enne per tentato omicidio Leggi tutto 📰 Reggiotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervengono dopo la segnalazione di unstradale ma giunti sul luogo dell’, i poliziotti dei commissariati di Gioia Tauro,e Polistena, dopo aver ricostruito i fatti, avvalendosi anche della visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona

Nella giornata di ieri, i poliziotti dei Commissariati di P.S. di Gioia Tauro, Palmi e Polistena sono intervenuti a Palmi a seguito di una segnalazione di un incidente stradale. Giunti sul luogo dell’ ...

I poliziotti hanno ricostruito i fatti, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e hanno constatato che l’uomo alla guida dell’autovettura aveva investito volontaria ...

Grazie ai sistemi di videosorveglianza la polizia ha accertato non si trattava di un incidente stradale come inizialmente segnalato ...

