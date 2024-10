Inter-news.it - Giordano: «Lautaro Martinez? Problema per gli altri a marcarlo!»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A parlare dici pensa. A detta sua, l’attaccante dell’Inter non può essere ritenuto un. NESSUN– Bruno, ospite negli studi di Novantesimo Minuto su Rai Due, parla di. Il Toro, che contro l’Empoli ha fatto il gol del 3-0 definitivo, è elogiato dall’ex attaccante di Lazio e Napoli: «Stenta un pochino, ha meno rifornimenti, non è al massimo della condizione, deve trovarla andando avanti. Ma come giocatore non si discute, ilè per gliche lo devono marcare. Ho un debole per questo giocatore, fa gol, fa assist, aiuta la squadra. Rimane un giocatore molto forte».