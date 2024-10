Bergamonews.it - Gasperini: “Ho visto per la prima volta un ottimo Zaniolo, le partite durano 90 minuti”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gewiss Stadium. È inevitabile che la senta un po’ anche sua questa vittoria il mister: sono stati proprio i cambi di Gian Pieroa decidere la partita contro il Monza, con le reti decisive dalla panchina di Samardzic e Zappacosta che hanno fissato il risultato sul 2 a 0 finale. Premiatodell’inizio della partita dal patron Antonio Percassi con una maglietta celebrativa per le 400 gare in nerazzurro, Gasp può sorridere anche per la quarta vittoria consecutiva. “Non è stata una gara semplice, il Monza ha messo in campo grande energia – esordisce il tecnico nel post partita -. Il gol di Vignato non so se fosse regolare, non l’ho ancora ri. Il primo tempo abbiamo sofferto non tanto per le occasioni subite quanto per la mancata continuità di gioco. Ma le90: non succede sempre come contro il Verona”.