Thesocialpost.it - Funerali di Matilde Lorenzi, tantissimi in piazza. La nonna: “Ci hanno portato via una meraviglia”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lacrime e commozione nella parrocchia di Santo Stefano a Giaveno, in provincia di Torino, per idi, la sfortunata promessa dello sci azzurro che ha perso la vita in un incidente in allenamento in Val Senales. Il feretro è stato accolto nella parrocchia di Valgioie, il paesino di meno di mille anime inerpicato 900 metri sopra i laghi di Avigliana: lì Mati era nata neanche vent’anni fa. Leggi anche: Trump minaccia l’Europa: “Pagherà un prezzo alto sul commercio” “Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004, e lunedì hai deciso di andartene via di fretta. Ma io voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori” ha detto tra le lacrime Elena, la mamma di, durante la cerimonia funebre nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno, nel Torinese.