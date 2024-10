Frutta secca ‘nascosta’ causa shock anafilattico come è possibile? Il parere dell’esperto

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra i cibi più rischiosi per chi soffre di allergie spiccano le “nuts”,arachidi e noci, e in generale lae a guscio, che possono scatenare reazioni allergiche gravi, talvolta con esiti drammatici. I bambini sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di allergie: non solo le allergie alimentari sono più comuni tra i più piccoli, ma in questa fascia d’età è anche più facile entrare in contatto con alimenti ad alto rischio di “allergeni nascosti”,merendine, gelati o dolciumi. Per questo, è essenziale che i pazienti allergici e le loro famiglie imparino a leggere e interpretare correttamente le etichette degli alimenti.