Francesca De Andrè ricoverata per aver bevuto detersivo | paura per l’ex gieffina

Francesca De André, la ribelle erede del leggendario "Faber" e volto noto del Grande Fratello, è stata ricoverata d'urgenza dopo un episodio che rasenta l'assurdo. Su Instagram, l'ex gieffina ha rivelato di essersi trovata sull'orlo del baratro per una disattenzione domestica: confondendo un bicchiere di detersivo con dello yogurt, ha ingerito una dose di veleno che le ha quasi perforato organi vitali. Un episodio che accende i commenti, tra solidarietà e sospetti. Il dettaglio tragico: un bicchiere di troppo e un dolore insopportabile Lontana dalla ribalta televisiva, ma sempre in contatto con i suoi follower, Francesca De André ha scelto i social per svelare il suo incubo. "A casa tranquilla e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt", ha confessato.

