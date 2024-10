Fenerbahce Yuksek travolge involontariamente Mourinho in allenamento | lo Special One a terra VIDEO

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ismailcome Marouane Fellaini e Marash Kumbulla. Cosa hanno in comune questi tre giocatori? Hannocolpito Josèin, stando a quel che fa intendere il tecnico portoghese. Durante una partitina in famiglia con il, il calciatore durante la corsa ha incrociato il passo delloOne, caduto adolorante e subito soccorso dallo staff medico. I calciatori si sono subito avvicinati per accertarsi delle condizioni di, che sui social ha scherzato taggando l’ex United e l’ex Roma che nel maggio 2022 pestò chiaramente in maniera involontaria il piede del suo allenatore: “Mi ha fatto un male..”, rivelò. “Lezione ai giovani allenatori: non indossare mai lo stesso colore dei giocatori” possono passarti la palla o calciarti da dietro”, ha scritto ora Mou su Instagram, pubblicando anche ildi quanto accaduto.