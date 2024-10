Ilrestodelcarlino.it - Dynamics Sporting Club sbaraglia la concorrenza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nessuno come la Asddi Montecassiano in quel di Tolentino. L’associazione guidata da Roberto Carota hato laal Trofeo Marche Fijlkam Karate, issandosi al primo posto nella classifica a squadre. La manifestazione, aperta alle categorie da Under6 a Senior, ha richiamato 250 atleti. È stata la prima competizione organizzata dal settore karate del Comitato Regionale Marche in questa nuova stagione sportiva. Il primo posto corona la dedizione e la passione della società, e fa felici in particolare il maestro Roberto Carota e sua figlia, l’allenatrice Giulia Carota.