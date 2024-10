DIRETTA Serie A, Roma-Torino 1-0 e Como-Lazio 0-2: Pedro raddoppia! LIVE (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiude il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, con Roma-Torino e Como-Lazio Dopo le gare giocate tra oggi e martedì scorso, il decimo turno del campionato di Serie A si chiude con le ultime due gare in programma per questo giovedì: Roma-Torino e Como-Lazio. Ivan Juric (LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi, guidati in panchina da Ivan Juric, sono stati travolti dalle polemiche e dalle contestazioni dopo il pesante 5-1 subito sul campo della Fiorentina nella gara della giornata precedente. E la posizione dell’allenatore croato resta in bilico, nonostante la volontà del gruppo Friedkin, proprietario del club, di non cambiare, a meno di altri risultati deludenti nelle prossime settimane, a cominciare da questa sfida contro il passato di Juric. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Torino 1-0 e Como-Lazio 0-2: Pedro raddoppia! LIVE Leggi tutto 📰 Calciomercato.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiude il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del campionato diA, conDopo le gare giocate tra oggi e martedì scorso, il decimo turno del campionato diA si chiude con le ultime due gare in programma per questo giovedì:. Ivan Juric (LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi, guidati in panchina da Ivan Juric, sono stati travolti dalle polemiche e dalle contestazioni dopo il pesante 5-1 subito sul campo della Fiorentina nella gara della giornata precedente. E la posizione dell’allenatore croato resta in bilico, nonostante la volontà del gruppo Friedkin, proprietario del club, di non cambiare, a meno di altri risultati deludenti nelle prossime settimane, a cominciare da questa sfida contro il passato di Juric.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:-Torino LIVE: Dybala punta, Baldanzi dal 1';-TorinoA: le formazioni ufficiali, segui LIVE;- Torino (1-0)A 2024;-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali;-Torino: Formazioni ufficiali e Cronaca in; PartiteA oggi in TV, dove vedere-Torino e Como-Lazio ine streaming: gli orari; Approfondisci 🔍

DIRETTA Serie A, Roma-Torino e Como-Lazio | Segui le cronache LIVE

(calciomercato.it)

Si chiude il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, con Roma-Torino e Como-Lazio ...

Roma-Torino diretta Serie A: sfida decisiva per Juric, segui LIVE

(corrieredellosport.it)

sfidano il Torino di Vanoli nel turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico croato contro la sua ex squadra con in palio non solo i tre punti, ma forse anche il suo futuro alla Roma: segui la sfida ...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Torino e Como-Lazio in diretta e streaming: le formazioni ufficiali

(fanpage.it)

Il programma della decima giornata di Serie A giocata in un turno infrasettimanale, si concluderà oggi, giovedì 31 ottobre, con tre sfide: Genoa-Fiorentina ...

Diretta Roma-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

(tuttosport.com)

ROMA - A chiudere l'unico turno infrasettimanale di questa stagione di Serie A sarà la sfida dell'Olimpico tra Roma e Torino in programma alle ore 20.45. Momento delicato nella Capitale, con i ...