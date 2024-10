Diletta Leotta “ruba” il look a Loris Karius: i jeans oversize costano quasi mille euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Diletta Leotta è tornata da New York, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza con il marito Loris Karius. Dopo gli impegni sui campi di calcio di Serie A, la conduttrice di DAZN si è goduta un pomeriggio in famiglia con la figlia Aria: per l'occasione ha scelto un look casual ma griffatissimo. Fanpage.it - Diletta Leotta “ruba” il look a Loris Karius: i jeans oversize costano quasi mille euro Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è tornata da New York, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza con il marito. Dopo gli impegni sui campi di calcio di Serie A, la conduttrice di DAZN si è goduta un pomeriggio in famiglia con la figlia Aria: per l'occasione ha scelto uncasual ma griffatissimo.

Diletta Leotta “ruba” il look a Loris Karius: i jeans oversize costano quasi mille euro

(fanpage.it)

Caos Rai e Mediaset, palinsesti 'impazziti': Barbareschi chiude e Diletta Leotta slitta ancora

(libero.it)

Se mi lasci non vale chiude bottega a causa dei bassi ascolti, mentre La Talpa non trova ancora una collocazione.

Diletta Leotta a San Siro con giacca di pelle e stivali trasparenti: il look rock vale 4mila euro

(msn.com)

Diletta Leotta ha poi dimostrato ancora una volta di avere un'innata passione per gli stivali super originali: dopo il modello scultura dalla silhouette "esagerata" e quelli che sembrano essere dei ...

Diletta Leotta super sexy con il due pezzi rosso fuoco, è una femme fatale (FOTO)

(stylosophy.it)

Diletta Leotta segue a bordo campo la partita Inter - Juve con un completo rosso fuoco super sensuale, ecco chi lo firma.