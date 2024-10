Cosa fare a Firenze nel weekend di Ognissanti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito la selezione di eventi da non perdere per il weekend di Ognissanti. Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentiniNella giornata del 3 novembre, prima domenica del mese, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di Firenzetoday.it - Cosa fare a Firenze nel weekend di Ognissanti Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito la selezione di eventi da non perdere per ildi. Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentiniNella giornata del 3 novembre, prima domenica del mese, tutti i residenti della Città Metropolitana diavranno la possibilità di

5 cose da fare a Firenze, tra cultura e gastronomia

simbolo di Firenze nel mondo, è un grande museo all’aperto sito nella piazza omonima. Cosa visitare? Oltre alla Cattedrale, l’ottagonale Cupola del Brunelleschi dal diametro di 45.5 metri ...

Firenze, Festa della castagna 2024 a San Quirico a Legnaia

Dall'8 al 10 novembre al circolo Mcl Dario del Bene: si inizia con la tradizionale cena della castagna per proseguire con una tre giorni di giochi, mercatini, street food , tornei di ping pong e bliar ...

Cosa fare in Toscana per il Ponte di Ognissanti

Tutte le attività per il fine settimana del 1 novembre. Dai percorsi storici ai soggiorni in hotel in luoghi speciali e insoliti ...

Halloween 2024, cosa fare a Firenze: 10 eventi da non perdere

Il Circolo SMS di Rifredi accoglie i festeggiamenti di Halloween a partire dalle 17:00 del 31 ottobre. Una merenda, tanta musica e spaventosi giochi animeranno la giornata, mentre le botteghe e i ...