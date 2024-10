Conferenza Informazione e Propaganda: Roma, 24 novembre 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo appuntamento a Roma il 24 novembre con gli Stati Generali, questa volta dedicati all'Informazione e alla Propaganda Imolaoggi.it - Conferenza Informazione e Propaganda: Roma, 24 novembre 2024 Leggi tutto 📰 Imolaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo appuntamento ail 24con gli Stati Generali, questa volta dedicati all'e alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ospita lasu Legalità e Giustizia: l’importanza del dibattito pubblico; Ambiente e, torna lasul Soft Power a Venezia;a Modena sulla «rinascita di Mariupol», protesta l’ambasciatore ucraino: «...;di pace in Svizzera. Il discorso della premier Meloni manipolato dalladi Kiev (Aurelio Tarquini); VIDEO |pride, tutto pronto per il 30esimo anniversario. Annalisa: "Sento la responsabilità e me la prendo tutta"; 24 febbraio/?; Approfondisci 🔍

Roma Tre con Rai e Adnkronos contro la violenza sulle donne

(msn.com)

Domani l'Aula Magna di Lettere dell'Università di Roma Tre dalle 9 alle 15 ospiterà la tappa dell'iniziativa 'Come un'onda contro la violenza sulle donne' ...

Roma, Baldanzi in conferenza stampa. Segui su TMW la diretta testuale

(informazione.it)

Live TMW Roma, Baldanzi in conferenza stampa.Segui su TMW la diretta testuale Oggi alle 14:30 è in programma la conferenza stampa a Trigoria in vista della partita di Europa League tra Roma e ...

Roma, la conferenza stampa di Fonseca

(fantacalcio.it)

La Roma andrà a caccia della prima vittoria in campionato, domani sera, contro l'Udinese. Queste le parole di Fonseca nella consueta conferenza stampa della vigilia, questa volta l'allenatore non ...

Fiorentina-Roma, la conferenza di Juric: "Hummels non gioca per scelta tecnica"

(sport.sky.it)

È questa la notizia più importante che arriva dalla conferenza stampa di Juric alla vigilia di Fiorentina-Roma, posticipo della nona giornata in programma domenica 27 ottobre alle 20:45 ...