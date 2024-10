Concluso il quarto Congresso Nazionale P.A.S.S (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Sala protagonista nella ristorazione moderna, criticità e proposte. La ristrutturazione del conto per dare valore al Servizio Il quarto Congresso Nazionale Pass, organizzato dall’Associazione Noi di Sala, dedicato all’accoglienza nel settore della ristorazione e nell’hotêllerie si è Concluso con una nutrita e appassionata partecipazione di operatori di settori e personalità del mondo della ristorazione. Trecentocinquanta circa le presenze e 30 relatori ai lavori del Congresso, in rappresentanza di un indotto di 331888 imprese attive nei servizi di ristorazione di cui il 28,9%, pari a 95870 unità, è gestito da donne (font: rapporto Fine aprile 2024). Attività di bar (132.000), ristoranti (195.471), banqueting (3700) e imprese gestite da under 35 (42. Puntomagazine.it - Concluso il quarto Congresso Nazionale P.A.S.S Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Sala protagonista nella ristorazione moderna, criticità e proposte. La ristrutturazione del conto per dare valore al Servizio IlPass, organizzato dall’Associazione Noi di Sala, dedicato all’accoglienza nel settore della ristorazione e nell’hotêllerie si ècon una nutrita e appassionata partecipazione di operatori di settori e personalità del mondo della ristorazione. Trecentocinquanta circa le presenze e 30 relatori ai lavori del, in rappresentanza di un indotto di 331888 imprese attive nei servizi di ristorazione di cui il 28,9%, pari a 95870 unità, è gestito da donne (font: rapporto Fine aprile 2024). Attività di bar (132.000), ristoranti (195.471), banqueting (3700) e imprese gestite da under 35 (42.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilP.A.S.S;Pass: il futuro dell’accoglienza tra formazione e sfide; Istruzione,il IVAnief. Pacifico rieletto presidente; IVFLP SCUOLA - CAMPOBASSO 21/22 SETTEMBRE: ELETTI I NUOVI ORGANISMI NAZIONALI - RICONOSCIUTO IL RUOLO DELLA FLP SCUOLA FOGGIA CON L'ELEZIONE DEI SUOI RAPPRESENTANTI; CS 30.09.2024 | Marco Cuchel almandato da Presidente ANC; Al via il IVAnief, il presidente Pacifico: “Faremo di tutto per cambiare in meglio la scuola, in 16 anni siamo passati da 5 a 65.000 iscritti”; Approfondisci 🔍

Congresso Nazionale Pass: il futuro dell’accoglienza tra formazione e sfide

(italiaatavola.net)

Si è concluso il Congresso Pass organizzato da Noi di Sala: 350 operatori e 30 esperti per discutere dell’accoglienza nella ristorazione. Formazione, competenze e difficoltà di recruiting al centro de ...

La denuncia di Gratteri: “Beni confiscati alla mafia? Diversi milioni di euro inutilizzati dallo Stato. La normativa attuale non funziona”

(ilfattoquotidiano.it)

L'affondo di Gratteri sulla gestione e sul mancato utilizzo di milioni di euro confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata - Guarda il video ...

Si conclude a Siena la tre giorni congressuale degli Ordini degli Ingegneri

(sienafree.it)

Si conclude il 68° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia a Siena. Intelligenza artificiale, robotica e nuove ingegnerie emergenti in forte ascesa. Ma in un Paese ‘fragile ...

Meritocrazia Italia, si apre sesto congresso nazionale 'dove la cittadinanza conta'

(adnkronos.com)

Al via il VI Congresso Nazionale di Meritocrazia ... La conferenza stampa si è conclusa com l’intervento del Presidente Nazionale Mi, Walter Mauriello: "Il nostro intento è quello di portare ...