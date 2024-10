Cliffhanger | Nel cast del reboot Lily James e Pierce Brosnan (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lily James e Pierce Brosnan saranno i protagonisti dell’annunciato reboot di Cliffhanger, thriller d’azione del 1993 con Sylvester Stallone. Deadline quest’oggi ha confermato il casting della James e del veterano Pierce Brosnan, rivelando tra l’altro i ruoli dei due attori, ma anche quella che sarà la trama della nuova versione diretta da Jaume Collet-Serra. Brosnan interpreterà l’esperto alpinista Ray Cooper, che gestisce uno chalet di lusso sulle Dolomiti con la figlia Sydney. Durante un viaggio di fine settimana con il figlio di un miliardario, vengono presi di mira da una banda di rapitori. La figlia di Ray, Naomi (Lily James), ancora tormentata da un incidente di arrampicata del passato, assiste all’attacco e scappa. Per salvare la sua famiglia, deve affrontare le sue paure e lottare per la sopravvivenza. “Il processo di ripresa di Cliffhanger è stato esaltante. Universalmovies.it - Cliffhanger | Nel cast del reboot Lily James e Pierce Brosnan Leggi tutto 📰 Universalmovies.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)saranno i protagonisti dell’annunciatodi, thriller d’azione del 1993 con Sylvester Stallone. Deadline quest’oggi ha confermato iling dellae del veterano, rivelando tra l’altro i ruoli dei due attori, ma anche quella che sarà la trama della nuova versione diretta da Jaume Collet-Serra.interpreterà l’esperto alpinista Ray Cooper, che gestisce uno chalet di lusso sulle Dolomiti con la figlia Sydney. Durante un viaggio di fine settimana con il figlio di un miliardario, vengono presi di mira da una banda di rapitori. La figlia di Ray, Naomi (), ancora tormentata da un incidente di arrampicata del passato, assiste all’attacco e scappa. Per salvare la sua famiglia, deve affrontare le sue paure e lottare per la sopravvivenza. “Il processo di ripresa diè stato esaltante.

Lily James e Pierce Brosnan nel reboot di Cliffhanger: una nuova avventura in arrivo

Il reboot di "Cliffhanger" con Lily James e Pierce Brosnan porta una nuova prospettiva al classico d'azione degli anni '90, esplorando relazioni familiari in un'ambientazione mozzafiato nelle Dolomiti ...

Lily James e Pierce Brosnan sono i nuovi protagonisti del reboot del film con star Sylvester Stallone, Cliffhanger.

Le riprese sono in corso in Austria con un cast di supporto di spicco, tra cui: Nell Tiger Free (“Servant”, “The First Omen”), il beniamino del festival Franz Rogowski (“Passages”), Shubham Saraf ...

Inizialmente, il protagonista sarebbe dovuto essere proprio Stallone: il progetto, dopo una riscrittura totale, vede Lily James al centro.