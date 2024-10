Tvzap.it - Cinema italiano in lutto, addio per sempre a un grande attore

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilpiange la scomparsa di une stuntman, noto per per i suoi ruoli in film d’azione, polizieschi, spaghetti western e peplum. È scomparso all’età di 89 anni ad Anzio, in provincia di Roma, sua città natale, dove era venuto alla luce il 5 aprile 1935. Leggi anche: Tragicoper Fabio Quagliarella: l’doloroso Leggi anche: Alluvione in Spagna, l’esperto rivela se può accadere anche in Italiapera unOttantacinque film tra il 1958 e il 2000.e stuntman, ieri è venuto a mancare Giovanni Cianfriglia, 89 anni, nato ad Anzio. Aveva esordito giovanissimo come comparsa e controfigura di Steve Reeves nel film le “Fatiche di Ercole”, un ruolo che gli fu affidato per il suo fisico prestante ed atletico.