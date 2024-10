Romadailynews.it - Cina: rimborsa spese di riproduzione assistita per maggior sostegno a nascite

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Laparte delle localita’ cinesi, tra cui 27 suddivisioni a livello provinciale nellacontinentale, ha aggiunto i servizi per lacome parte dei rimborsi compresi nell’assicurazione medica, ha dichiarato ieri l’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria. Secondo l’amministrazione, anche le altre quattro suddivisioni a livello provinciale nellacontinentale hanno annunciato misure accelerate per recuperare il ritardo sulla questione. Lasi riferisce normalmente all’uso di tecnologie come l’inseminazione artificiale e la fecondazione in vitro per aiutare le coppie affette da infertilita’ o da malattie genetiche familiari a concepire e dare alla luce neonati sani.