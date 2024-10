Carne scaduta, materiale in decomposizione e cattivo odore: chiuso un bar a Monza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Carne scaduta nel frigorifero o senza etichetta. E un lavoratore "in nero". È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale a seguito di un controllo e che ha portato alla chiusura di un bar nel quartiere San Carlo.L'intervento è scattato nella giornata di mercoledì 30 ottobre intorno Monzatoday.it - Carne scaduta, materiale in decomposizione e cattivo odore: chiuso un bar a Monza Leggi tutto 📰 Monzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)nel frigorifero o senza etichetta. E un lavoratore "in nero". È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale a seguito di un controllo e che ha portato alla chiusura di un bar nel quartiere San Carlo.L'intervento è scattato nella giornata di mercoledì 30 ottobre intorno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ine cattivo odore: chiuso un bar a Monza;ine cattivo odore | chiuso un bar a Monza; Approfondisci 🔍

Carne scaduta, materiale in decomposizione e cattivo odore: chiuso un bar a Monza

(monzatoday.it)

Il titolare è stato segnalato alla procura della Repubblica ed è scattata una multa da 2mila euro: l'ispezione della polizia locale e del persona di Ats ...

Carne scaduta e cucina da incubo: chiuso un bar

(primamonza.it)

La carne scaduta in frigo, il materiale maleodorante e con segni di decomposizione nella cucina del bar. La Polizia locale ha controllato un bar in zona San Carlo a Monza ed è stato chiuso per le ...

Classificazione dei Materiali

(skuola.net)

Che cos'è un materiale? Viene comunemente chiamato materiale una sostanza che viene utilizzata per costruire degli oggetti. Infatti ogni volta che si decide di produrre un oggetto, si pensa ...

Decomposizione (biologia)

(wikiwand.com)

La decomposizione (anche detta putrefazione ... essa depone le sue uova bianche su qualunque carne esposta (priva di pelle) indipendentemente sia viva o morta. La sua asserita preferenza è solo ...