Calciomercato.it - Cambiaso bacchetta la Juventus: “Siamo stati pigri”. Niente alibi per Bremer

Leggi tutto 📰 Calciomercato.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lamanca ancora la vittoria in casa nel match contro il Parma: le parole in conferenza stampa di AndreaLastecca contro il Parma, dopo la spettacolare remuntada di domenica scorsa sul campo dell’Inter nel Derby d’Italia di San Siro.e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itDopo Thiago Motta, anche Andreaè amareggiato per la mancata vittoria all’Allianz Stadium contro i ducali allenati da Pecchia: “Oggiun po’nelle preventive, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e abbiamo subito diverse ripartenze veloci – sottolinea in conferenza stampa il jolly bianconero – Il Parma è una squadra forte, tecnica e che ha raccolto finora meno punti di quanto meritasse. Sono d’accordo con Thiago Motta: dovevamo leggere meglio la partita, abbiamo avuto troppa fretta quando arrivavamo davanti la loro area“.