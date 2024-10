Gaeta.it - Cagliari dichiarata in stato di calamità naturale per i danni da nubifragio: richieste di aiuti alla Regione

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un forteha colpito il territorio della città metropolitana ditra sabato 26 e domenica 27 ottobre, causandosignificativirete viaria e a strutture pubbliche e private. In rispostagrave situazione, il sindaco metropolitano di, Massimo Zedda, ha preso la decisione di dichiarare lodiper l’intero territorio metropolitano, un’area che comprende ben 17 Comuni. Questo provvedimento mira a attivare risorse e supporto per affrontare l’emergenza in corso e per avviare la fase di recupero delle aree più colpite.dieconomiciSardegna A fronte deimassicci, Zedda ha formalmente richiestoSardegna, e in speciale modo all’assessorato della Difesa dell’Ambiente, di attivareeconomici essenziali per fronteggiare l’emergenza.