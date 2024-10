Bayesian, un difetto strutturale avrebbe causato il naufragio dello yatch. L’ipotesi del New York Times (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il New York Times offre una soluzione al mistero dell'affondamento del Bayesian: l’incidente durante il nubifragio che colpì Porticello sarebbe stato causato da un albero troppo alto e pesante, che avrebbe reso l’imbarcazione vulnerabile al ribaltamento. Fanpage.it - Bayesian, un difetto strutturale avrebbe causato il naufragio dello yatch. L’ipotesi del New York Times Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Newoffre una soluzione al mistero dell'affondamento del: l’incidente durante il nubifragio che colpì Porticello sarebbe statoda un albero troppo alto e pesante, chereso l’imbarcazione vulnerabile al ribaltamento.

Il New York Times offre una soluzione al giallo del Bayesian, il veliero da 40 milioni di dollari del miliardario britannico Michael Lynch affondato in pochi minuti lo scorso agosto di fronte ...

