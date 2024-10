📰Atalanta vola in classifica: battuto il Monza con un convincente 2-0 al Gewiss Stadium (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Atalanta continua la sua corsa nella Serie A, conquistando una vittoria importante sul Monza grazie a un 2-0 firmato da Samardzic e Zappacosta. Il match, che si è svolto al Gewiss Stadium di Bergamo, ha evidenziato la determinazione degli orobici, ora terzi in classifica in cerca di punti preziosi per avvicinarsi al Napoli, capolista. Con questa performance, l’Atalanta mette a segno un altro risultato positivo, mentre per il Monza arrivano nuove difficoltà in una stagione che fatica a decollare. La partita: un primo tempo senza emozioni Nella prima parte del match, il gioco si è rivelato piuttosto blando e privo di azioni decisive. Entrambe le squadre hanno tentato di creare pericoli, ma senza concretizzare le occasioni. Gaeta.it - Atalanta vola in classifica: battuto il Monza con un convincente 2-0 al Gewiss Stadium Leggi tutto 🔗 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’continua la sua corsa nella Serie A, conquistando una vittoria importante sulgrazie a un 2-0 firmato da Samardzic e Zappacosta. Il match, che si è svolto aldi Bergamo, ha evidenziato la determinazione degli orobici, ora terzi inin cerca di punti preziosi per avvicinarsi al Napoli, capolista. Con questa performance, l’mette a segno un altro risultato positivo, mentre per ilarrivano nuove difficoltà in una stagione che fatica a decollare. La partita: un primo tempo senza emozioni Nella prima parte del match, il gioco si è rivelato piuttosto blando e privo di azioni decisive. Entrambe le squadre hanno tentato di creare pericoli, ma senza concretizzare le occasioni.

