Atalanta-Monza 2-0, gol di Samardzic e Zappacosta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’batte 2-0 ilin un match della decima giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere l’incontro le reti dial 70? eall’88’. In classifica orobici terzi con 19 punti, 6 in meno del Napoli capolista e due in meno dell’Inter, mentre i brianzoli restano fermi a quota 8 in 17/a posizione con Venezia e Lecce. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, qualche tiro ma nessuna vera palla gol. Ci hanno provato da fuori Retegui, Lookman per i padroni di casa e Vignato per gli ospiti ma senza mai davvero impensierire i due portieri. Più vivace la ripresa, al 14? gol annullato ai brianzoli. Vignato parte dalla sinistra del campo, sterza verso il centro e poi crossa in mezzo all’area dove c’è Djuric: l’attaccante biancorosso sfiora di testa con la palla entra in rete sul secondo palo beffando Carnesecchi.