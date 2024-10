Alluvione Spagna, la regione ancora in ginocchio: le immagini sono spaventose (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una forte Alluvione ha colpito la Spagna nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024. Sarebbero più di 100 le persone morte a causa degli allagamenti. Il bilancio delle vittime, che continua a salire, è ancora provvisorio. Il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Il forte maltempo si è abbattuto su diverse zone della Spagna, ma ha colpito con particolare veemenza la città di Valencia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Cinema italiano in lutto, addio per sempre a un grande attore Leggi anche: Funerali di Matilde Lorenzi, il dettaglio sul cuscino accanto alla bara è commovente: cosa ci hanno messo sopra Alluvione in Spagna, almeno 95 morti a Valencia: la situazione Almeno 92 a Valencia, 2 in Castilla-La Mancha e 1 nella provincia di Malaga, sono morte a causa dell’Alluvione che si è abbattuta sulla Spagna negli ultimi due giorni. Tvzap.it - Alluvione Spagna, la regione ancora in ginocchio: le immagini sono spaventose Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una forteha colpito lanelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024. Sarebbero più di 100 le persone morte a causa degli allagamenti. Il bilancio delle vittime, che continua a salire, èprovvisorio. Il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Il forte maltempo si è abbattuto su diverse zone della, ma ha colpito con particolare veemenza la città di Valencia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Cinema italiano in lutto, addio per sempre a un grande attore Leggi anche: Funerali di Matilde Lorenzi, il dettaglio sul cuscino accanto alla bara è commovente: cosa ci hanno messo soprain, almeno 95 morti a Valencia: la situazione Almeno 92 a Valencia, 2 in Castilla-La Mancha e 1 nella provincia di Malaga,morte a causa dell’che si è abbattuta sullanegli ultimi due giorni.

Alluvione Spagna, ancora allarme maltempo. Sanchez oggi a Valencia: “Non uscite”

IN AGGIORNAMENTO – Il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita nei luoghi più devastati dall’alluvione che ha colpito la Spagna, in particolare nella regione di Valencia ... che il governo spagnolo ...

Alluvione Spagna, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”. Il governo: ancora morti nelle auto

Valencia, 31 ottobre 2024 – Nuova allerta meteo per una parte della regione di Valencia già devastata dalla violentissima alluvione di ieri, che ha provocato 95 morti e un numero ancora non definito d ...

Alluvione a Valencia, la Spagna sotto choc cerca i dispersi

La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti. Il bilancio è provvisorio, mentre continuano le operazioni di ricerca dei numerosi ...

Alluvione Spagna, si cercano i dispersi. Ancora allerta in 12 province

Comincia a perdere intensità la devastante alluvione - dovuta al fenomeno della Dana - che ... e un numero imprecisato di dispersi a Valencia e in altre zone della Spagna. Ancora oggi però dodici ...