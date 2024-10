Alluvione in Spagna, una donna rimane bloccata sul tetto con i cani: le immagini del soccorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donna rimasta bloccata sul tetto della sua abitazione insieme ai suoi due cani a causa dell'Alluvione che si è abbattuta sulla Spagna e che ha colpito l'area di Valencia con maggiore violenza. Il video dell'operazione di soccorso è girato a Malaga, e si vede la donna accarezza il suo cane per rassicurarlo e per il sollievo di essere finalmente in salvo. È l'immagine della catastrofe che si è abbattuta sul paese. Fanpage.it - Alluvione in Spagna, una donna rimane bloccata sul tetto con i cani: le immagini del soccorso Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unarimastasuldella sua abitazione insieme ai suoi duea causa dell'che si è abbattuta sullae che ha colpito l'area di Valencia con maggiore violenza. Il video dell'operazione diè girato a Malaga, e si vede laaccarezza il suo cane per rassicurarlo e per il sollievo di essere finalmente in salvo. È l'immagine della catastrofe che si è abbattuta sul paese.

Alluvione in Spagna, il racconto di Cecilia: «Bloccati in un negozio con l'acqua all'addome. Abbiamo passato la notte sul tetto»

L'alluvione che ha travolto la Spagna ha causato morte e devastazione, e il bilancio delle vittime del disastro continua a crescere. Cecilia Marchetti, originaria di Padova e residente da ...

Alluvione a Valencia in Spagna, tra i morti anche una bimba di 3 mesi con la madre: la disperazione del padre

Spagna, alluvione a Valencia: tra i morti anche una bambina di 3 anni e sua madre, il drammatico racconto del padre ...

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni in alcune ...

Alluvione di Valencia, la donna che ha salvato il poliziotto che stava aiutando degli anziani

VALENCIA. «Ho visto l’agente della polizia locale uscire per andare ad aiutare delle persone anziane rimaste in trappola. In quel momento è arrivata una nuova ondata che ha trascinato le auto nel ...