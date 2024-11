Gravidanzaonline.it - 6 cose che non ti hanno detto sul tiralatte (ma che dovresti sapere)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lAmerican Academy of Pediatrics (AAP) e l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) raccomandano caldamente l’allattamento al seno almeno per i primi sei mesi di vita, anche se le linee guida più recentiindicato di proseguirlo addirittura fino ai 2 anni; questo perché il latte materno aiuta a rafforzare il sistema immunitario del bambino, aiutandolo a rafforzare il proprio organismo. Talvolta, però, ci sono circostanza in cui allattare la seno non è possibile, vuoi perché la mamma deve rientrare al lavoro, o nel caso, ad esempio, di bambini prematuri; in questo caso ci si può però avvalere del, uno strumento utile per estrarre il latte materno che viene utilizzato principalmente per due motivi: quando la suzione del bambino non è sufficiente oppure quando serve mettere da parte un po’ di latte per momenti successivi, in cui la mamma non può allattare direttamente al seno.