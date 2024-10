Nerdpool.it - World of Warcraft, al via il progamma WoW Charity Pet 2024

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Blizzard Entertainment azienda dietro al celebre MMORPGoflancia il WoWPet, un’iniziativa benefica in collaborazione con CureDuchenne, organizzazione di riferimento globale per la ricerca e il supporto alle persone affette da distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Il Pacchetto Reven, disponibile fino alle 19:00 del 7 gennaio 2025, trae ispirazione dalla storia di Mats Steen, protagonista del documentario La vita straordinaria di Ibelin, ora su Netflix. Mats, conosciuto in gioco come Ibelin, era un giocatore norvegese affetto da DMD, ma grazie a WoW la sua vita si è riempita di gioia, amicizia e avventura. “Reven” significa “la volpe” in norvegese. Per un contributo di 20 euro, i giocatori possono adottare questa mascotte curiosa, che li seguirà nelle loro avventure in WoW moderno e nei reami Progression di WoW Classic.