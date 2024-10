Panorama.it - Volkswagen in crisi: l’utile operativo del terzo trimestre crolla del 42%

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)condela picco del 42% e taglia fabbriche e stipendi (10%). In Italia intanto va in scena la querelle che rischia di esplodere tra Stellantis e Parlamento. Il presidente John Elkann “invitato” in Parlamento per essere sentito sulla difficile situazione dell’automotive italiano ha risposto con un “no grazie”. Le reazioni politiche sono esplose e una nuova convocazione, ufficiale, è dietro l’angolo.ha chiuso ildel 2024 con dati allarmanti:netto èto del 63,7%, attestandosi a 1,58 miliardi di euro.