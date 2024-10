Lanazione.it - Violenza al Palazzo rosa. Troupe Mediaset aggredita. La prime due denunce

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) PONSACCO Per ora sono due i denunciati per l’aggressione alladella trasmissione televisiva"Fuori dal Coro". Per ora perché i carabinieri parlano di "parziale chiusura delle indagin", quindi si presuppone che il numero dei denunciati possa anche salire nei prossimi giorni. I carabinieri di Ponsacco, a cui sono affidate le indagini, proseguono negli accertamenti e nelle ricerche degli aggressori sia tramite le immagini della videosorveglianza cittadina che dalle testimonianze delle persone presenti sabato mattina in via Rospicciano, nella zona del, dove è avvenuta l’aggressione. I fatti. Sabato mattina, appunto, unadella trasmissione "Fuori dal Coro", che va in onda sulle reticondotta da Mario Giordano, era a Ponsacco per un servizio sull’ormai famososollecitato da alcuni cittadini.